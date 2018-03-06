Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a taç yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde.
Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da deviren Siyah-Beyazlı ekipte tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"ŞAMPİYONLUK TACIMIZ VAR..."
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldı" şeklindeki çıkışına cevap veren Şenol Güneş, "Bize taç veren yokki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık"ifadelerini kullandı.