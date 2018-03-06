Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

1 Aziz Yıldırım: UEFA'da üzerimize oynuyorlar Fenerbahçe yönetimi, Akhisar mağlubiyeti sonrası hem içeride hem de dışarıda yönetimi değiştirmek için çalışmalar yapıldığı görüşünde.

2 Roma taraftarının Cengiz yorumu Cengiz Ünder'in Totti gibi fantastik goller attığını söyleyen Romalı taraftarlar, "Hep bizimle kalmasını istiyoruz" dediler.

3 Cedi'nin basketi sonrası LeBron dans etti Cleveland Cavaliers'ın süper starı LeBron James, milli yıldızımız Cedi Osman'ın şık basketini dans ederek kutladı.

4 Josef: Quaresma'dan özür dilemedim Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Quaresma ile kavga eden Josef de Souza, özür dilenecek bir şey yapmadığını söyledi.

5 Volkan Demirel, G.Saray derbisinde oynamayacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupada Beşiktaş'la oynanan maçta kırmızı kart gören Volkan Demirel'i, kritik Galatasaray derbisinde oynatmayacak.

6 Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a taç yanıtı Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldığını söyleyen Aykut Kocaman'a cevap veren tecrübeli teknik adam, "Bizim sadece şampiyonluk tacımız var" dedi.

7 Rıza Çalımbay: Bu takımı ben kurmadım Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı ben kurmadım, takviye şart" dedi.

8 Tolgay Arslan: Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz Trabzonspor galibiyetini Mehmetçik'e armağan eden Tolgay Arslan, "Biz haftada 2-3 maç oynuyoruz ve fazla para kazanıyoruz. Allah askerlerimizi korusun" dedi.

9 Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken zirve yarışı oldukça çekişmeli geçiyor.