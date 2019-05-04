Şenol Güneş'ten Burak'a: Derbide tahriklere kapılma

Beşiktaş'ın kritik Galatasaray derbisindeki en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Maç öncesi Burak'la konuşan Şenol Güneş, oyuncusunu taraftarların tepkisine karşı uyardı.

DERBİDE KULAKLARINI TIKA

Trabzonspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarlarla kapışan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı Sivas deplasmanında da Sivassporlu taraftarlarla tartışmıştı. Güneş, benzer bir durumun derbide yaşanmaması için oyuncusuyla konuştu.

Burak'a "Beşiktaş taraftarı seni kabul etti" diyen Güneş, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarıyla arandaki uyum gittikçe artıyor ve herkes seni kabullendi. Kariyerinde bu tip maçlara onlarca kez çıktın ve bu atmosferleri çok iyi biliyorsun. Galatasaray taraftarının sana karşı bir baskısı mutlaka olacaktır, oyunda kaldığın süre içerisinde kulaklarını kapat ve tahriklere sakın kapılma. Oyununa bak."