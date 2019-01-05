Şenol Güneş'ten Burak'a: Kulaklarını tıka

Beşiktaş camiasının büyük bir bölümünün transferine karşı çıktığı golcü oyuncu, kariyerindeki belki de en zorlu dönemi yaşayacak.

Şenol Güneş ise, Burak'ın eleştirilerden etkilenmemesi için işe koyulmuş durumda.

Antalya'ya gelir gelmez Burak'ı yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ilk zamanlarda nasıl davranması ve neler söylemesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Golcü yıldızın transferinde önemli rol oynayan Şenol Hoca, öğrencisinden eleştirileri duymamasını istedi.

TECRÜBENİ KONUŞTUR

Hocasına söz verdi Burak Yılmaz'a bir süre tepkiye maruz kalacağını ve buna hazırlıklı olmasını söyleyen Şenol Güneş'in "Sen artık çocuk değilsin. Tecrübeni konuşturacaksın. İlk zamanlar gelen tepkileri duymayacaksın, kulaklarını tıkayacaksın" dediği öğrenildi.

Eleştirileri sahaya yansıtacağı performansla susturacağını söyleyen Güneş, "Senin avantajın golcü olman. Atacağın gollerle sana olan bakışı değiştirme şansına sahipsin. Benim tanıdığım, bildiğim Burak Yılmaz bunu yapar" sözleriyle oyuncusunu motive etti.

SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİM HOCAM

Yıldız oyuncunun da hocasının bu sözleri karşısında çok mutlu olduğu belirtildi. Kariyerinde bulduğu bu şansı çok iyi değerlendirmek istediğini belirten Burak Yılmaz, "Sizi mahcup etmeyeceğim hocam. Bu zamana kadarki en iyi performansımı göstermek için çok çalışacağımı bilin" diyerek hocasına söz verdi.