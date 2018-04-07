Şenol Güneş'ten Demba Ba yorumu

Beşiktaş, Süper Lig 28. haftasında sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, hafta arası Fikret Orman'ın tepki çeken Demba Ba açıklamaları üzerine basın toplantısında konuştu.

Deneyimli teknik adam Demba Ba sözlerine esprili bir başlangıç yaparken, "Bizim Başkandan Allah razı olsun. Onun sayesinde defansımızı çalıştırdık. Çünkü Demba Ba bugün sahanın en iyilerinden biriydi." dedi.

İNSANLARI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK YANLIŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Demba Ba hakkında şu sözleri söyledi:

"Bugün sahanın en iyilerinden biri Demba Ba. Başkandan Allah razı olsun. Onun sayesinde defansımızı çalıştırdık. Oyuncu gayet iyiydi. Yazılan, çizilenin boş olduğunu gördük. İnsanların bu kadar basif laflarla töhmet altında bırakmak yanlış. Başkanın öyle bir kastı yok. Hocalar söylüyor, hakemler yapıyor bir şey demiyoruz. Öküz altında buzağı ararsan bulursun. Bu tür şeyler mümkün mü? Beşiktaş Demba Ba'yı almak isterse, o da bizim maçta oynamazsa siz olsa alır mısınız? Güvenmeyeceğin adamı alır mısın? Bir defa karakter olarak zayıf demektir -ki, bugün de Demba Ba çok iyi oynadı. Mümkün mü böyle bir şey. Doğru değil yani hiçbiri. Ancak ne güzel işte 2-3 gün yazıldı, onu da unuturuz sonra."