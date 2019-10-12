Şenol Güneş'ten Erdoğan'a: Asker olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: ASKER OLAMAYA HAZIRIZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şeneol Güneş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Biz de asker olmaya hazırız. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" cevabını verdi