Ensonhaber.com'a dön

Şenol Güneş'ten Erdoğan'a: Asker olmaya hazırız

Milli takımızın dün Arnavutluk'u mağlup ettiği maçtan sonra kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Şenol Güneş "Bize düşen görev varsa asker olmaya hazırız" dedi

Şenol Güneş'ten Erdoğan'a: Asker olmaya hazırız
Yorum Yap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: ASKER OLAMAYA HAZIRIZ

 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şeneol Güneş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Biz de asker olmaya hazırız. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" cevabını verdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM