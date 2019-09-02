Şenol Güneş'ten Falcao yorumu

A Milli Futbol Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güneş, Falcao'nun Türkiye'ye transferini de değerlendirdi.

"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Falcao'nun gelmesinin başlı başına bir başarı olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Belki olağanüstü işler yapar, Türk futboluna örnek olur. Tam tersi de olabilir. Önemli olan bizim oyuncuların ne aldığı, onu izlerken kendilerine ne kattığı. Bu değerleri kendi oyuncumuza vermemiz lazım. Aldığımız bir çok oyuncuyu bir süre sonra sıkıntılı gönderiyoruz. Ekonomimizi ve ödemelerimizi daha dikkatli yapmamız lazım, bu benim görevim değil ama Türk futbolsever olarak üzülüyorum.

Falcao'nun da değeri yüksek mutlaka ama biz Avrupa'nın yaptığı gibi genç oyuncuyu alıp yatırım yapıp, pazarlamıyoruz. Türkiye'den Ozan'ı, Yusuf'u alıyorlar, bunları 15-20'ye alıp, daha fazla rakamlara satmak için alıyorlar. Biz tam tersini yapıyoruz. Fatih Hoca da geçen söyledi, PSG ve Real Madrid'in futbola bakış açıları farklı. Avrupa'daki büyük dev kulüplerin oyuncularıyla dev kulüpleriyle yarışmaya çalışıyoruz. Marka değeri oyuncuların ligimize gelmesi güzel. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bir başarıdır, büyük bir olaydır. Önemli olan ülkemize gelen yıldız isimlerden futbolcularımızın ne aldığı." ifadelerini kullandı.