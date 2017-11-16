Şenol Güneş'ten Fellaini yorumu: Elbise almıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Transfer gündemindeki Manchester Unitedlı Fellaini sorulurken, Güneş bu konuya da açıklık getirdi.

"FELLAINI BENİM OYUNCUM DEĞİL"

"Fellaini için konuşmam" diyerek sözlerine başlayan Güneş şunları söyledi: "Çünkü benim olmayan bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama elimde olmayan bir oyuncu. Ben elimde olanlar hakkında konuşurum. Transferde, teknik, idari ve ekonomik unsurlar vardı. Teknik benim görüşüm. Bunlar bir araya gelmeden transfer yapılmaz. Elbise almıyoruz. Yönetim de bu şekilde istemez. Monaco'nun beş forveti var. Son maçta dördü sahada yer aldı. Biz diyoruz ki 'Monaco'dan daha iyiyiz.' Hayır sadece onları yendik. Bu ufkumuzu daha da genişletmeliyiz."