Şenol Güneş'ten futbolculara: 9-0'a aldanmayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

GEVŞEMEYİN

Güneş, “9 gole ve farklı skora aldanmayın. Hafta sonunda kritik bir derbi maçına çıkacağız. Kupa karşılaşması oynandı ve bitti. Rövanş öncesinde yine değerlendirmemizi yaparız. Zirve için mutlaka kazanmamız gereken bir derbi oynayacağız. Karşınızda Manisaspor değil G.Saray olacak. Bazen böyle skorlar sorun yaratır. Bu skora aldanıp işi gevşek tutmak yok. Sadece derbiyi kazanmaya odaklanın” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON GİBİ OYNAYIN

Ligdeki puan kayıplarına aldırış etmemeleri gerektiğini anlatan Güneş, öğrencilerini, “Şampiyon gibi oynayacaksınız” diyerek motive ediyor.