Şenol Güneş'ten futbolcularına: Çıkışa geçme zamanı

Süper Lig'de son iki haftadır beklenmedik puan kayıpları yaşayan, Fenerbahçe karşısında 3-0 öndeyken taraftarı önünde 90 dakikayı 3-3 berabere tamamlayan, daha sonra ise öne geçtiği maçta Kayserispor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta artık gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi.

A Milli Takımımız'ın başına resmen geçen ve sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de Ay-Yıldızlılar'ı çalıştırıcak olan teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularına, "Şimdi çıkışa geçme zamanı" dedi.

"HER ŞEYİ BIRAKIN KONYA MAÇINA ODAKLANIN"

İdman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenilen Güneş'in, "Ben görevimin başındayım ve sizlerli birlikte elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sizler de her şeyi bir kenara bırakın ve Konya maçına odaklanın" dediği bildirildi.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Güneş'in konuşmasının devamında ise "Son iki maçta bize yakışmayacak sonuçlar elde ettik. Konya karşısında mutlak kazanmak zorundayız. Sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızı mutlu etmemiz şart. Puan kaybına tahammülümüz yok. Kalan maçlardan maksimum puanı alarak, ligi en iyi yerde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.