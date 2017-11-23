Şenol Güneş'ten Karabağ'a destek

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı, Karabağ'a destek olmak için Bakü'ye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Karabağ Kulüp Başkanı Tahir Gozel birlikte izledi.

KARABAĞ'A DESTEK İÇİN TRİBÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ziyaret etti. Güneş ve Ali Naibi, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan Karabağ - Chelsea maçını da stadyumdan izledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ'ı ziyaret etti ve Qarabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti. Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi" denildi.