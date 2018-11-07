Şenol Güneş'ten Karius'a: Kafanın içinde ne var

Sadece Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatabilen Loris Karius'a Şenol Güneş'ten uyarı geldi.

KAFANI BOŞALT

Alman eldivenle özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Kalecilikte yetenek kadar konsantrasyon da önemlidir. Sahaya çıktığında takıma yüzde yüzünü verebilmen için kafanın boş olması lazım. Bir sorunun varsa birlikte çözelim ya da kendin hallet. Senden beklentimiz büyük" dediği öğrenildi.

Öte yandan Loris Karius'un Türkiye temsilcisi Tan Kesler, oyuncunun sözleşmesinin feshedileceği iddialarına cevap verdi. Kesler, "Karius Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu. İki yıllık sözleşmesi daha var. Bundan önce gitmesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.