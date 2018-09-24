Şenol Güneş'ten küfür açıklaması: Tamamen tesadüf

Beşiktaş ile Sarpsborg arasında oynanan maçın ardından kale arkasında bulunan taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunmuşlardı.

Tam bu sırada Şenol Güneş'in tribünlere dönerek "okey" işareti yapması, "küfürlü tezahürata destek verdi" yorumlarına neden olmuştu.

TALİHSİZ BİR TESADÜF

Konu hakkında Milliyet gazetesine bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam "Tam ayrılırken Şenol Güneş diye bağırdılar. Ben de dönüp baş parmağımı kaldırdım. O sırada küfürlü tezahürat yapılmış. Tamamen talihsiz bir tesadüf üzerinden, 'Şenol Güneş küfürlü tezahürata destek verdi' denilir mi?" dedi.

Küfürlü tezahürata Şenol Güneş'ten okey işareti - İZLE

Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de kendisine dakikalarca küfür edildiğini hatırlatan Güneş, “Kimin sahasında olursa olsun küfre onay vermem. Ben Şükrü Saracoğlu Stadı’nda bana edilen küfürleri de duymamıştım. O gün de (Sarpsborg galibiyeti sonrası) Vodafone Park’ta Şenol Güneş denildiği için taraftarı selamlamak istedim" şeklinde konuştu.

66 yaşındaki teknik adam, "Ali Koç’un gelişiyle bazı şeylerin değiştiği bir ortamda ben neden başka bir camiayı üzebilecek bir küfre onay vereyim ki? Ben bu ülkenin milli takım hocalığını yapmış, yıllardır Türkiye’nin birçok kulübünü çalıştırmış bir teknik adam olarak küfre onay vermem" ifadelerini kullandı.

ALGI OPERASYONU YAPMAYIN

Sosyal medyada yapılan bu tür karalama kampanyalarının Türk futboluna yarar değil zarar getireceğini de dile getiren Güneş, “Kusura bakmasınlar ama kimse bu olay üzerinden algı operasyonu yapmasın. Derbi çok daha farklı havalara sokulmamalı. Ben bu ülkenin milli takım hocalığını yapmış, yıllardır Türkiye’nin birçok kulübünü çalıştırmış bir teknik adam olarak küfre onay vermem. Maalesef sosyal medya, olayları çok farklı yönlere çekiyor. Bu durumdan da hepimiz zarar görüyoruz” diye isyan etti.