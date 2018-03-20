Şenol Güneş'ten Lens'e: Yeter artık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında Lens'e kızdı. Tecrübeli teknik adam, Hollandalı oyuncuya "Fenerbahçe maçı sonrası seni uyardım ama hâlâ aynı şeyleri yapıyorsun" dedi.

Hollandalı oyuncunun arkasından deparla gelen Adebayor'a dikkat etmeden top sürmesine çok sinirlenen tecrübeli teknik adam Lens'e aynı işi F.Bahçe derbisinde de yaptığını hatırlattı.

LENS YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

O maçtan sonra Lens'e, "Seninle sonra konuşacağız" diyen Güneş önceki akşam o konuşmalarını hatırlattı ve "Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter artık" diyerek sert çıktı. Güneş, devre arasında Lens'i oyundan çıkarmayı düşünürken Hollandalı yıldız özür dileyince onu oyunda tuttu fakat 67'nci dakikaya kadar dayanabildi.

Maçtan sonra da, "Oyuncu değişikliklerinde hata yaptım" diyen Şenol Güneş, Hollandalı oyuncuyu hedef aldı. Oyunda kaldığı sürede 34 kez topla buluşan Lens, 15 pas attı ancak yüzde 60 isabet yakaladı, 10 orta denemesinden sadece 1'i isabetli oldu.

Sezon başından beri Güneş'in verdiği şansları değerlendiremeyen ve beklentilerin çok altında kalan Lens, büyük hayal kırıklığı yaşattı.