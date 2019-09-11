Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-0'lık Moldova galibiyeti sonrası sitemkar konuştu.

Moldova maçı sonrası Şenol Güneş, "Bazıları güzel bazılara kötü görüyor. Bunlar hep oluyor. Futbol hatalarıyla, doğrularıyla bir oyun. Türkiye'de verdiğimiz measajda 'Birlikte başaralım' demiştik. Futbol birleştirici olsun. Bunu devam ettireceğiz. 2020 Avrupa şampiyonası finallerine gitmek istiyoruz. Bir İzlanda mağlubiliyeti var. Sezon başında form grafiiği düşük bazı oyuncularımız olmuştu.

PLANIMIZI BAŞARDIK

Andorra ve Moldova maçında 6 puan planlıyorduk. Bunu başardık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak topumu koymak ne söyleyene, ne bize ne de Türkiye'ye yakışır. Güzel bir maç oldu. Oyun ve skor olarak da hak ettik. Oyunun başında daha durgunduk. Gollerden sonrda güvenimiz arttı." dedi.

"HER OYUNCU OYNAYACAK"

Takımdaki her oyuncunun oynayamayacağına vurgu yapan ve mesajlar veren Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Herkes oynamalarını istiyor ama bütün oyuncular oynayamıyor. Abdulkadir'i aldık, Enes de idmanlarda iyiydi. Çağlar da Melih de iyiydi.

Bazen üç gün önce eleştirdiğimiz oyuncuyu bugün övebiliyoruz. Tam tersi de olabiliyor. Ama bu kin ve nefret tohummları getirmesin. Milli Takım, herkesin. Ben görevliyim. Benim üzerimden Federasyonu vurmak ne o kuruma ne ülkeye yararı var. Bunlar doğru şeyler değil. Biraz kültür seviyemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunu anlayamayanlar için yavaş söylüyorum. Bu ülke güzel bir ülke. Bütün insanları seviyoruz. Bize hakarette bulunanları da seviyoruz."

HAKAN'A SAHİP ÇIKTI

Andorra maçındaki performansı için eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıkan tecrübeli teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu o gün oynadı ama iyi değildi. Bugün az oynadı, iyi oynadı. Cenk Tosun hala çok iyi değil. Enes oynamayı hak ediyor, bugün alamadım. Abdülkadir'i aldım ilk kez milli olsun diye. Burada bir aile havası var. Bu havayı herkese yaymak istiyoruz. Burası Milli Takım! Milli Takım hakareti hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yönelik tepkilerini sürdüren Şenol Güneş, şöyle konuştu, "Bazen fiziksel düşüşler olabilir. Oynadığınız rakibe göre, görmeniz gereken oyuncular var. Hücumda oynamayan bir tek Enes kaldı. Stoperde 3 oyuncumuz da oynadı. Emre bugün oynamayı çok istedi, ama koymadık. İki maç üst üste sıkıntı olabilirdi.

Dorukhan sakatlıktan döndü, Yusuf iyi durumda. Tüm oyuncuları oynatıp görmek istiyoruz. Hakan'ı beğenmeyebilirsiniz ama Hakan gibi oyuncuya saygı duymak gerekir. 3 oyuncu değişti, 4 oyuncu değişti. Bu tip durumlar olduğu için değişiklik yaptı.

Bir tek Cenk'i zorladık. Fizik olarak iyi değil eleştiriyi hak ediyor ama görüyorsunuz Cenk golcü. Biz en iyisini düşünerek sahaya koyuyoruz, en iyisini bekliyoruz. Andorra maçında da böyleydi. Çok pozisyona rağmen golü bulamadık. Bugün Fransa 3-0 yendi, biz de 5-0 yenebilirdik. Bugün 4-0 kazandık, pozisyonlara bakarsak o maç 7-0 olabilirdik.

Tekrar başa dönmek istiyorum. Türkiye Milli Takımı, başarılı olduğunda da, başarısız olduğunda da, tökezlediğinde de hepimizin takımı... Lütfen bunu düşünelim. Bu kadro yeni oluşuyor, şampiyonaya gidene kadar değişiklikler olabilir."