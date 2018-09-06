Şenol Güneş'ten Negredo'ya: Çok değerlisin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'yu kazanmanın yollarını arıyor.

İSTEMİYORUM DEMİŞTİ

Sezon başı kampında İspanyol forveti istemediğini açıkça söyleyen tecrübeli teknik adam, "Negredo'yu takımda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim kalır kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun gelecek sezon olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim" demişti.

Ancak Negredo, transfer dönemi boyunca takım bulamayınca Beşiktaş'ta kaldı.

SEN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİN

33 yaşındaki futbolcuyu yeniden kazanmak için bir görüşme yapan Güneş'in “Çok iyi bir kamp dönemi geçirdin. Hiç pes etmedin ve daha çok çalıştın. Bu takımdaki diğer oyuncular gibi sen de benim için değerlisin. Ben senin bu sene çok daha iyi bir sezon geçireceğine inanıyorum” dediği öğrenildi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, kızıp küsmek yerine, bu olaya profesyonelce yaklaşarak daha çok çalışın Negredo’nun ise “Ben Beşiktaş ve Türkiye’de kalmaktan çok mutluyum. Elimden geldiği kadar takıma bir şeyler vermek için çalışıyorum. Bu sezon benim için çok daha farklı olacak. Kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Ne sizi ne de taraftarı üzmek istemem” diye konuştuğu ortaya çıktı.