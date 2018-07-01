Şenol Güneş'ten Negredo'ya: Kendi yolunu çiz

Beşiktaş'ın Slovakya kampı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Negredo gelecek sezon bizimle olmayacak" diyen teknik direktör Şenol Güneş, İspanyol forvetle de özel bir görüşme yaparak bu düşüncesini dile getirdi.

"Birbirimize karşı dürüst olalım" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, Negredo'ya kazandığı astronomik ücretin karşılığında beklenen katkıyı yapamadığını söyledi.

SLOVAKYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Kulübün bütçeyi kısma kararı aldığını ve geçen seneki şartların artık olmadığını dile getiren Güneş, "Seni kadromda düşünmüyorum. Amacımız, maliyeti daha düşük, daha etkili bir golcü transfer etmek. İki taraf da boşuna vakit kaybı yaşamasın. Bir an önce kendi yolunu çizmen en doğrusu" dedi.

Şenol Güneş, Negredo'yu takımın Slovakya kampına da dahil etmedi. Negredo, geçen sezon Şenol Güneş'in görev verdiği 31 maçta 7 gol atabildi.