Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Alnını getir, öpeceğim

Fenerbahçe derbisinde oynadıı futbol ve attığı gollerle galibiyetin mimarı olan Quaresma'ya bir tebrik de Şenol Güneş'ten geldi.

Tecrübeli teknik direktör, 3. golden sonra Quaresma'yı yanına çağırdı.

GEL BURAYA ALNINDAN ÖPECEĞİM

Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı kendisine doğru çağırarak, "Gel buraya, alnından öpeceğim" sözleriyle Portekizli'ye seslendi.

Vodafone Park'ta Beşiktaş tribünlerinde büyük bir sevinç yaşanırken, Quaresma ile Şenol Güneş de zafere saniyelere kala bu galibiyeti kutladılar.

BRAVO AFERİN OĞLUM

Teknik direktör Şenol Güneş'in çağrısına yanıt veren Quaresma, koşarak deneyimli teknik adamın yanına gitti. Şenol Güneş ise yanına gelen Quaresma'yı yanından öperek "Bravo, aferin oğlum" dedi.