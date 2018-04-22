Şenol Güneş'ten sert açıklamalar

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Şenol Güneş, çok sert açıklamalarda bulundu.

KONUŞMAMAMIZ SALAKLIĞIMIZDAN DEĞİL

Şenol Güneş'in maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Erol hocaya üzüldüm, takımını beğendiğimi söyledim ama hakem mi diyor? Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz.

Arkadan konuşup da, hastaneden bildi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir."





MEDYAYA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

"Dünya Kupası sonrası 2002'den sonra yine yaptılar. Hürriyet'in etkin adamlarının gücünü kullanmasınlar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu ülkede sanatçıya sporcuya çok ayıp ediliyor. Burada da orada da hiçbir şey atılmasın ama biz bir şey yapmadık ya... Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum. Ben bir kere yüzümü dönmedim. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var. Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu."





AYKUT KOCAMAN BANA İYİ MİSİN DİYE SORMADI

"Aykut Kocaman gelmiş yanıma hatırlamıyorum ama bana gelip iyi misin diye sormadı! Bu ülkede sanatçıya sporcuya çok yazık ediliyor. Hiç bir sahada bir şey atılmasın!"

BENİM KİMSEDEN ÇEKİNDİĞİM YOK

"Bugün Aykut Kocaman, Fatih Terim, Mustafa Denizli yan yana gelelim konuşalım. Benim kimseden çekincem yok. Ülkedeki tüm olayları ben mi yaptım! Kabul edemiyorum artık! Ne yaptık sahaya mı girdik bu maçta."

NAMUSUMUZLA TOP OYNUYORUZ

"Beşiktaş kollanıyormuş. Evet, görüyoruz kollanıyor. Benim yaşıma eleştiri yapanlar inşallah bu yaşları görür. Allah onlara da bu yaşları göstersin. Bu ülkeden geçinenler daha dikkatli olsunlar. Yok şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sahada gerginlikler çıkıyordu ama kavgayı ben mi yarattım? Namusumuzla top oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Pepe'yi Quaresma'yi çekime çağırıyorlar, sen onlara taş atıyorsun."