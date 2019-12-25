Şenol Güneş'ten Terim ve Denizli'ye kitap önerisi

A Milli Takımımızın deneyimli hocası Şenol Güneş, gündemdeki konuları dair TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'de gözlerin Türkiye'nin üzerinde olacağını ifade eden Güneş, "EURO 2020'ye dünyanın gözünün üzerimizde olacağı bir maçla başlayacağız. Andorra maçı bittiği andan itibaren planlamamızı sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarımız, kamp yapacağımız yerler hepsi belli. Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Taraftar olarak değil ama seyahat olarak sorun yaşayabiliriz. İki maç arasındaki süreyi 3'ten 4'e çekmeleri gerekiyor. Sakatlık olmaması ve futbolcuların sağlığı için." ifadelerini kullandı.

"BERABER KİTAP YAZALIM"

Yabancı futbolcuların da maaşlarını Türk lirası olarak almaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Sıkıntı sistemde. Kulüp yönetimleri harcadığı paradan sorumlu tutulmalı. Sadece TFF'den beklemek de doğru değil. TFF yönetimi kulüpleri, futbolcuları, hakemleri, antrenörleri, herkesi düşünüyor. Dovizle kazanma olayı kalktı. Türkler Türk parası alarak oynuyor. Yabancılar da Türk parası alsın, çevirecekse de kendileri çevirsin, vergisini ödesin. Bunun yükü kulüplerde olmasın. Kurallar var ama uygulayamıyoruz.

Yabancı sayısı tamamen yanlış değil ama sayı biraz fazlaydı. İlk yola çıkılışında fona para aktarma durumu vardı. Kendi içerisinde bir adaleti olan bir sistem bu. Sonra bozuldu. Önemli olan düzeltmeyi istemek, çalışıp herşeyi yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Türk futbolundaki sorunları işaret eden Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile bir araya gelerek bir kitap yazmalarının faydalı olacağını belirterek şunları söyledi: "Mustafa Denizli, Fatih Terim ve ben üçümüz bir araya gelerek kafa yormamız gerekebilir. Denizli ve Terim gibi değerler kolay yetişmiyor. Kapağında üçümüzün olduğu bir kitap yazmak belki de iyi olur."