Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde LASK Linz ile oynayacağı karşılaşma öncesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basına açıklamalarda bulundu.

AY SONUNA KADAR ZAMANIMIZ VAR

Konuşmasına transferler ile ilgili sorulan soruya yanıt vererek başlayan tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili ay sonuna kadar zaman var. Giden, gelen olabilir. Kulübün şartları nedeniyle, transfer giden oyuncular üzerinden yürütüldüğü için sabırlı olmak gerekiyor. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir, bazen almak istediğiniz olmayabilir." dedi.

YÖNETİM ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Transfer konusunda Beşiktaş yönetiminin elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Güneş, "Düşüncelerimizi paylaşıyoruz, yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Umarım en iyi sonuç ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Bunların bazıları hazır, sonradan gelen arkadaşlar var." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA HER MAÇ ÖNEMLİ

Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmalarında her maçın önemli olduğunu ve ilk maçta gol yemeden kapatmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Avrupa'da her maç önemli, ilk maçta gol yemeden kazanmak önemlidir. Gücümüzü biliyoruz. Rakibin 3 senedir birlikte oynayan bir takımı var. Umarım hem güzel oynarız, hem kazanırız. O gücümüzün olduğunu da biliyorum." dedi.