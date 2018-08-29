Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, takımın son durumu ve transfer gelişmeleriyle ilgili de görüşlerini bildirdi.

Güneş, hangi futbolcunun transfer edileceğini bilmediğini belirtti. Ayrıca Atiba'nın da kısa süre içerisinde takıma katılacağını söyledi.

SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Grup aşamalarından önce son maçımızı oynuyoruz. Oldukça fazla maç oynadık buraya gelebilmek için. Normalde gruplarda ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayı beklerken, maç yaparak gruplara girme şansını yakalayacağız. Takım savunması için de ofansif düşüncemizi korumayı düşünüyoruz. Sabırlı ve rakibi kalemizden uzak tutarak oynamak isteyeceğiz. Öncelikle hucüm oyuncularını kontrol altında tutmak istiyoruz. Kazanarak turu geçmek bizim için çok sevindirici olur. Kadro olarak oynadığımız bir oyun şekli var ve ona göre oynamayı düşünüyoruz. Sabırlı, riskleri az alarak ofansif oyun gücümüzü ona göre kullanacağız."

"KİM GELİYOR BİLMİYORUM"

"Bizim kaleci sorunumuz yoktu. Ekonomik sebeplerden kalecimiz satıldı. Karius büyük bir kulüpten geliyor. Önemli olan burada büyük oyun oynaması. Kim geliyor, kim gidiyor vallahi bilmiyorum. Siz benden iyi biliyorsunuz. Orkan bugün idmana katılmayacak. Bir görüşme yapacak, ben de yeni öğrendim. Vagner Love'u bilmiyorum. Atiba'nın sakatlığının büyük boyutta olması beklenmiyordu ama gelip idmana çıktıktan sonra ağrısı oldu. 1-2 hafta içinde antrenmanlara başlamasını bekliyoruz."

ATİBA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

"Atiba'nın sakatlığının büyük boyutta olması beklenmiyordu ama gelip idmana çıktıktan sonra ağrısı oldu. 1-2 hafta içinde antrenmanlara başlamasını bekliyoruz."

