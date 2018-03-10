Şenol Güneş'ten Ümit Özat cevabı: Sıkıldım artık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, çok pozisyon bulmalarına rağmen farklı galibiyet alamadıklarını söyledi.

FARKLI SKOR OLMADI

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin direncini kırmaya çalıştıklarını belirterek, "Oyun üstünlüğümüz skor farkına ulaşamadı. Tamamen oyuna hakimdik. İlk yarıda iki hata yaptık, çok pozisyona girdik. Final paslarında ve gol vuruşlarında eksik kaldığımız için farklı skor olmadı." dedi.

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BİZİM İÇİN ÖNCELİK LİG

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldıklarını ve bu kulvarda hedeflerinin bittiğine değinen Güneş, şöyle devam etti: "Avrupa'da oynayan takımın önceliği Avrupa olmalı. Bayern Münih maçına kadar önceliği Avrupa'ya verdik. Bu karşılaşmaya kadar iyi sonuçlar aldık. Bayern Münih maçında hedeflerimiz suya düştü. Bizim için öncelik lig. Avrupa'yı önemsediğimize dair eleştiriler de oldu. Bu gayet normal. Bayern Münih maçında hedefi böyle kaybetmek Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. En azından kafa kafaya oynamak istiyorduk."

BU OLAYLARDAN SIKILDIM ARTIK

Gençlerbirliği'nin kullandığı tacı engellediği yönünde rakip teknik direktörü Ümit Özat'ın eleştirileriyle ilgili soruya yanıt veren Güneş, "Kimseye kullandırmamak benim görevim değil. Vagner Love'ın geriye dönmemesini kabul etmiyorum. Hücumda kaldı. Onunla uğraşıyordum. Dedikodulardan sıkıldım. Lafları başka yere taşımak doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.