Şenol Güneş'ten Ümit Özat'a cevap

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele oldukça gergin geçti.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçta birbirlerine ağır sözler söyleyen Şenol Güneş ile Ümit Özat bir kez daha kapıştı.

KAFAYI FENERBAHÇE'YLE BOZMUŞ

Ümit Özat, ''Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuşlar. Bu işin Ankara'sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz'' şeklinde konuştu.

KÜÇÜK İNSANLARLA UĞRAŞIRSANIZ KÜÇÜK KALIRSINIZ

Bunun üzerine Güneş, "Gerginlik bizde yoktu ama rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor. Kurumlar var ortada. Benim kimseyle bir sorunum yok, olmaz da. Ben takımı yönetip işimi yaptım. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” dedi.