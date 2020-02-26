Şenol Güneş'ten yabancı sınırı yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması kapsamında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Şansal Büyüka'nın sunumunda gerçekleşen "Futbolda Avrupa Hikayemiz, Hedefler ve Stratejiler" paneline konuk oldu.

Burada merak edilen konulara ilişkin açıklama yapan Güneş, sık sık gündeme gelen yabancı sınırı konusuna da değindi.

"TESİS YARDIMI TRANSFERE GİDİYOR"

Kulüplerin yapısında sorun gördüğünü söyleyen Güneş, "Tesis yardımı olarak alınan para transfere gidiyor. dedi

"YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

Üretim yapılması gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Yabancı sayısını düşürüp, kaliteye çevirmek gerekiyor. Planlamayı iyi yapmak lazım. Ama hala savurganlık var. Yabancının türk oyunculara zaraı var mı? E Var tabi." ifadelerini kullandı