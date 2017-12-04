Şenol Hoca'dan Cenk'e ayar: İstersen başkasını alayım

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ilk golü atarak perdeyi açan Cenk Tosun, devre arasında adeta şok yaşadı. Derbide ilk yarı 0-0 bitince, Şenol Güneş devre arasında patladı.

İSTERSEN BAŞKLASINI ALAYIM

Siyah-beyazlı hoca, "Bu maçı da mı gol atamadan bitireceksiniz?" diye sordu. Ardından Cenk'e 30. saniyede kaçırdığı golü sordu. "Tam konsantre değildim" cevabını alınca da, "İstersen daha konsantre birisini alayım" yanıtını verdi.

İLK POZİSYONU GOL YAPTI

Fırçayı yiyen Tosun Paşa, "İlk bulduğum pozisyonu gol yapacağım" sözünü verdi ve 2. yarının 35. saniyesinde golünü attı. Cenk bu sezon 11 gole ulaştı.