Sera Sır: Hedefim olimpiyatta yüzmek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yıl önce yaz okulunda başladığı yüzmede önemli başarılar elde edip ikinci kez milli takıma seçilen Sera Sır, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor.

TED Bodrum Koleji 10. sınıf öğrencisi Sera Sır, ailesi tarafından 9 yıl önce yüzme öğrenmesi için yaz okuluna gönderildi. Burada antrenörleri tarafından yeteneği keşfedilen 16 yaşındaki sporcu, yüzmeyi hiç bırakmadı. Geride kalan yıl milli takıma girmeyi başaran Sera Sır, şu ana dek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 75 madalya ve 5 kupa kazandı.

Sera, mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak yarışmada mücadele edecek. Bodrum Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarını sürdüren Sera Sır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel başarılar elde ettiğini ve sayamayacağı kadar çok ödüle sahip olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM

Oldukça zorlu antrenmanlar yaptıklarını aktaran genç sporcu, şöyle konuştu: "Haftada 6 gün iki saatlik antrenman yapıyorum. İki saat de su dışında antrenman yapıyorum. Yüzmeye başlamam ve buralara kadar gelmem oldukça zorlu bir süreçti. En büyük destekçim annem oldu. Hem okulu hem de yüzmeyi birlikte götürmek çok zor oldu. Hocam, annem ve ailemin desteğiyle bugünlere geldim. Milli sporcu olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyorum. Yurt dışında bir üniversitede yüzmeyle ilgili burs almak istiyorum. Yüzme, sağlık için de çok önemli. Profesyonel olarak yapmasalar bile sağlık için yüzmelerini tavsiye ediyorum. Bu spor için çok antrenman ve azim gerekiyor. Kadınlar isterse her şeyi başarabileceklerini düşünüyorum."