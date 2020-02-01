Sercan Yıldırım Survivor'a katılıyor

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım, daha sonra büyük bir düşüşe geçmişti.

Galatasaray'da da beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki futbolcu, birçok takımda oynasa da bir türlü eski performansını yakalayamadı.

Son olarak TT 1. Lig ekibi Karagümrükspor'a transfer olan Yıldırım, ilginç bir karar aldı.

ACUN ILICALI DUYURDU

Acun Ilıcalı, Sercan'ın Survivor 2020'ye yarışmacı olarak katılacağını duyurdu.

Ilıcalı, instagram hesabından yaptığı story paylaşımında, "Bursaspor'da forma giymiş olan yıldız futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020 kadrosunda yer alacak. Kendisine gönülden başarılar diliyorum..." ifadelerini kullandı.