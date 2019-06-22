Sercan Yıldırım'ın askerlik fotoğrafı

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen Sercan Yıldırım, birçok futbolcu gibi vatani görevini yerine getirmek için askere gitti.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KIŞLADI

Futbolcuların askerde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşma modasına uyan son isim Sercan Yıldırım oldu.

Futbolcu arkadaşlarından farklı bir fotoğrafla gündeme gelen Sercan Yıldırım'ın pozu çok konuşuldu. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun silahlarla çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Birçok Twitter kullanıcısı Sercan Yıldırım'ın fotoğrafının altına, "Bordo Bedelli" şeklinde yorumlar yaptı.