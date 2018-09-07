Serdal Adalı ikinci başkan oluyor

Başkan Fikret Orman'ın erken seçim kararı almasının ardından siyah-beyazlı ekip 16 Eylül'de seçime gidecek. Seçimlere tek aday olarak giden Orman, eski yönetici Serdal Adalı'yı ikna etti ve yönetimine aldı.

SERDAL ADALI YENİDEN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Fikret Orman, seçim kararı aldığı kongrede yönetim kurulunda değişiklik yapacağını açıklamıştı. Orman, yeni yönetimine daha önce de siyah-beyazlı takımda ikinci başkanlık yapan Serdal Adalı'yı da dahil etti. Adalı yine ikinci başkan olacak.

Fikret Orman ile Serdal Adalı 2013 yılında başkanlık için yarışmış, Orman 3 bin 850 oyla yeniden başkan olmuştu.





Orman'ın yönetim kurulu listesini yakın zamanda divan kuruluna vermesi bekleniyor.