Serdal Adalı istifasını yönetime verdi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı krizi yaşanıyor...

Hem TJK Başkanı hem de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak görev yapan Adalı'nın bir süredir bu görevlerini aktif bir şekilde yürütmediği ortaya çıktı.

Eşi hasta olan ve bu yüzden ABD ile İstanbul arasında sık sık seyahat etmek zorunda kalan Adalı'nın başkan Orman'dan affını istediği ve istifa ettiği belirtildi.

ORMAN KABUL ETMEDİ

Adalı'nın bu isteğini kabul etmeyen Başkan Fikret Orman'ın "Sana ihtiyacım var, lütfen görevine devam et" dediği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Serdal Adalı'nın, Fikret Orman'ın yerine başkanlık görevine geleceği öne sürülmüştü.