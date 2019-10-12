Serdal Adalı: Verdiğimiz parayı geri almayacağız

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurul'da başkanlığa aday olan Serdar Adalı basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi ve önemli açıklamalar yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın basın mensuplarıyla yaptığı sohbetten öne çıkan açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK PROJESİ BİRLİK, BERABERLİK"

"Ben kimsenin devamı değilim. Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim. Beşiktaş'ın en büyük projesi birlik beraberlik. Bu camianın parçalanmışlığını toplamamız lazım. Taraftarlar kulüpten kopuk. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizle uğraşmaktan dışarı ile mücadele edemez hale geldik.

Mali tabloya göre içinde olduğumuz bu durumu nasıl çözeceğimizin planını yapmadan 'adayım' demek istemedim. Pazar seçim, pazartesi paraya ihtiyaç var. Her adayın bundan bilgisi var.

Seçim süreci boyunca kendim ve hiçbir adayın futbol takımı üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum.





"OCAKTA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Ocak ayında transfer yapacağız. Bana göre bu takım iyi gidecek çok iyi futbolcu topluluğu var. Avrupa'nın 3. liginden futbolcu alıp gelmedik. Mali yapıdan buralara geleceğini biliyordum. Dışarıda kalsam avantaj olacağını biliyordum. 6 ay bu yönetimle çalıştım diye beni suçlayacaklarını sanmıyorum. Şahsım adına suçlayacakları bir şey bulamıyorum.

6 ay çalışan mı bu yönetimin devamı, 6,5 yıl mı çalışan devamıdır. Parayı buluruz sıkıntılar geçer, iç huzuru bulmak zor.

"GEÇTİĞİMİZ 7 YILIN HESABINI SORACAĞIM"

Hesap sorma işini 10 yıldır dinliyoruz. Başkan olduğumda bu geçtiğimiz 7 yılı inceleteceğim. Kendi dönemim de dahil. En ufak bir şey göreyim, gereğini yaparım. Simit ayran yiyerek para biriktirip maça gelecek benim taraftarım, bir diğer taraftan da yanlış işler dönecek. Benim karakterim böyle bir şeye izin vermez.





Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şekilde katkı yapar. Mevcut markaların bir şekilde güncellenmesini isteyeceğiz. Beşiktaş'a gelir getirecek projeler yapacağız. Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız. Öz kaynak düzenine dönmediğimiz sürece bu futbol giderleri düşmeyecek. En büyük projemiz öz kaynak düzenine dönüş. On sene önce verdiğim para var 6 milyon 700. Bir kere sormadım. Paranın geri kalan kısmı ile Beşiktaş akademisini ben yapacağım, Kazanamasam bile gene yapacağım."