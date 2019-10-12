Serdal Adalı'dan İsmail Ünal'a teklif

Beşiktaş'ta mevcut başkan Fikret Orman'ın aldığı olağanüstü seçimli kongre kararından sonra ortalık bir süreliğine toz duman olmuştu.

Adayların da son gün başvurularını birer birer yapmasıyla 20 Ekim'deki seçime kadar camiada yine oldukça hareketli günler yaşanacak.

Şu anda ikinci başkan olan Serdal Adalı, daha önce Fikret Orman yönetiminde ikinci başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, son seçimde aday olarak bin 600 oy toplayan Hürser Tekinoktay ile kulübün eski yöneticisi ve eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı.

ÜNAL SICAK BAKIYOR

Twitter'da yapılan birçok ankette Ahmet Nur Çebi'nin önde görülmesi, en büyük rakibi Serdal Adalı'yı harekete geçirdi.

Adalı'nın daha fazla oy toplamak için İsmail Ünal'a teklif yaptığı öğrenilirken, adaylığını açıklamadan önce sık sık "birlik olmalıyız" mesajı veren Ünal'ın Adalı'nın ekibine katılabileceği konuşuluyor.