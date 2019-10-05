Serdal Adalı'nın seçim kozu Samet Aybaba

Süper Lig'de ve Avrupa'da son derece kötü grafik çizen Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı'nın geleceği yüksek sesle tartışılıyor. Son olarak Wolverhampton maçında tribünler deneyimli teknik adamı istifaya davet etti.

AVCI'NIN YERİNE AYBABA

Abdullah Avcı mücadele sonrası görevinin başında olduğunu ifade etse de, 15 gün sonra yapılacak seçimin ardından gelecek olan yeni başkanın 56 yaşındaki hocayla yola devam edip etmeyeceği merak konusu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, başkanlık için en büyük adaylardan biri olan Serdal Adalı, seçilmesi durumunda Samet Aybaba'yı göreve getirmeyi düşünüyor.

Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in de desteğini alan Adalı, 2012-2013 sezonundaki feda döneminde başarılı bir tablo ortaya koyan Aybaba'ya güveniyor.

Ancak Adalı'yı düşündüren durum Abdullah Avcı'nın tazminatı. Yıllık 12 milyon lira kazanan Avcı, kovulması durumunda 3 yıllık kontrat bedeli olarak 36 milyon TL alacak.