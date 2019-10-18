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Serdal Adalı'nın seçim vaadi: Talisca

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen ve attığı gollerle kendisine hayran bırakan Anderson Talisca'yı geri getirebileceğini söyledi.

| Haber Merkezi
Serdal Adalı'nın seçim vaadi: Talisca
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Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı 20 Ekim Pazar günü belli olacak.

Seçim çalışmalarını sürdüren adaylar arasında en iddialı vaat Serdal Adalı'dan geldi.

"SIKINTILARI ÇÖZERSEK TALİSCA GELİR"

Adalı, "Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir" dedi.

YILDA 11 MİLYON EURO KAZANIYOR

Brezilyalı futbolcu, Çin'de yılda 11 milyon euro kazanıyor.

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