Ensonhaber.com'a dön

Serdar 3 büyüklerin stat atmosferini mukayese etti

Osmanlıspor forması giyen Serdar Güler, Vodafone Park'taki atmosferin tüylerini diken diken ettiğini söyledi.

Serdar 3 büyüklerin stat atmosferini mukayese etti
Yorum Yap

Osmanlıspor forması giyen Serdar Güler, BeIN Sports'ta ekrana gelen VIP programına açıklamlarda bulundu.

Gürler, 3 büyükler arasında en iyi stat atmosferinin Beşiktaş'ta olduğunu söyledi.

EN İYİSİ VODAFONE PARK

Gürler, Vodafone Park'ın atmosferinden etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: "TT Stadyum'da sahaya çıktım, müthiş bir atmosfer vardı. O aralarda Galatasaray iyi gidiyordu. Sonra bu stadyumdan daha iyisi yok dedim. Sonra Kadıköy'e gittik. Islıklar falan atmosfer inanılmazdı. Ama geçen sene Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyordum. Beşiktaşlı değilim. Ama insan o stada girince ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Yalan yok, o şarkıları ben de onlarla birlikte söyledim."


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM