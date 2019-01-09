Serdar Adalı: Şenol Güneş'e 3 yıllık teklif sunduk

Beşiktaş, bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'le yola devam etmek için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlı takımla iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş'in takımdaki geleceğini merak ediliyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, deneyimli teknik direktöre 3 yıllık sözleşme sunduklarını açıkladı. Şenol Güneş, teklifi değerledirip yönetime cevap verecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan teklifi detaylandıran Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik

bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti böyle bir teklif için. Sezon sonunu bir görelim dedi. Seçim var dedi. Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmî bir teklif gelmedi kimseye.” açıklamalarını yaptı.

BURAK YILMAZ'A DESTEK ÇIKTI

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'a destek çıktı.

"Burak Yılmaz’ı taraftarın sahiplenmesi lazım." diyen Adalı, "Her futbolcuda olduğu geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlı’dır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak değil birçok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş’a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar.” dedi.

OĞUZHAN ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Bu sezon eleştirilen isimlerden olan Oğuzhan Özyakup'a da destek çıkan Serdal Adalı, "Oğuzhan Özyakup bizim için önemli bir oyuncu. Oğuzhan oynarsa 4 hafta sonra şampiyon olabilirizi konuşabiliriz. Özel hayatı ile ilgili çıkan haberler doğru değil. İzin gününde gezebilirler. Zamanında ben bile oyuncuyla izin gününde gezerdim. Benim kontrolüm altında olsun diye beraber takılırdım. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil.” ifadelerini kullandı