Serdar Ali Çelikler: G.Saray'ın 24 şampiyonluğu var

Son 5 yıldır mutlu sona ulaşamayan ve bu süreçte 2 Beşiktaş, 3 Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçeliler, sarı-kırmızılıların mutlu sona ulaşmasının ardından bir kez dhaa bir kez daha eski defterleri açtı.

Fenerbahçeliliğiyle bilinen spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın şampiyonluk sayısının 24 olduğunu söyleyerek, 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların sayılması gerektiğini ima etti.

İşte Çelikler'in yazısından bir bölüm:

Şampiyon olmak isteyenler için matematik ortada. Santraforların 20'yi (G.Saray'da bu sayı 19 {2 de Kostas atmış}) santrafor arkasında ve yanındaki oyunculardan da bir o kadar katkı alınması lazım. Kalecin de en az 2 maç kurtaracak. Bu mantığa göre takım kurmak lazım.

Fatih Terim'in bütün şampiyonluklarında bu istatistik görülebilir. Bu arada 10. sezonunda 8. şampiyonluk öyle kolay bir olay değil. Terim'in sadece hırsı, tatminsizliği ve motivasyonu bile önemli unsurdur.

Sonuçta devre arasından bu yana "G.Saray şampiyon olur" diyen bir yazar/yorumcu olarak 24. şampiyonluğunu kutlarım. (22'si 1959'dan sonrası. 59'dan öncesinde 1 Galatasaray şampiyonluğu var, 1 Güneşspor şampiyonluğunu da sayıyorum)

Not: Güneşspor Kulübü, 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüdür.









