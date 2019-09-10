Serdar Ali Çelikler: Falcao'nun maaşı 7.5 milyon euro

Galatasaray yönetiminin şeffaf olmadığını belirten Serdar Ali Çelikler, Falcao ve Babel'e ödenecek yıllık ücretlerin daha yüksek olduğunu söyledi.

İşte Çelikler'in o yazısı:

"Gazetecilik şüphe etmektir. Her şeyden şüphe etmek. Günümüzde gazetecilik kalmadığı için; muhabir arkadaşlarımızın çoğu embedded olmaya zorlandıkları için; embedded olmayanlara, olmak istemeyenlere de zorluk çıkarıldığı, idman yasakları getirildiği için; tüm bunların asıl sebebi olarak "gerçek ve güçlü medya patronu" sadece bir iki tane kaldığı için "ne verirlerse yutmamız" bekleniyor."

22 MİLYON EUROSU GARANTİ

"Falcao, ilk yıl 7.5 milyon Euro, 2. yıl ve 3. yıl da 7.3 milyon Euro kazanacak. En az 22 milyon Euro'su garanti. Yine daha evvel söylemiş olduğum gibi Mendes'e 3 milyon Euro verildiği kesinleşti. 3 menajere (Mendes - Ahmet Bulut - Özgün Koyutürk) toplam 4.5 milyon Euro ödenecek.

Vergiler hariç 25 milyon Euro + kimsenin inanmadığı ama gerçek olan Monaco'ya verilen para (4 milyon Euro olduğu söyleniyor) ile El Tigre'nin 3 yıllık maliyeti neredeyse 30 milyon Euro'ya gelecek. Ben bunu söylediğimde "yok 50 milyon Euro" diyen ergenler herhalde biraz susarlar."

Çelikler ayrıca Babel'in de yılda 4.3 milyon euro kazandığını yazdı.







