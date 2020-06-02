Serdar Ali Çelikler: Novak, F.Bahçe'ye imzayı attı

2018 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın, bordo-mavili takımla anlaşması sezon sonu sona erecek.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği bilinen 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, açıklamalarda bulundu.

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertlilerin Novak ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Çelikler, "Öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe, Novak ile yıllık 1.9 milyon euro garanti ücret, 2+1 senelik anlaşma sağlamış. Bazı iddialara göre ayrıca imza parası da ödenecek.... Trabzonspor'un teklifi ise toplam paket 1.5 milyon euroymuş... Novak, Fener'e imzayı atmış." ifadelerini kullandı.

79 MAÇTA 14 GOL

Bordo-mavili formayı giymeye başladığından beri 79 karşılaşmada görev alan Filip Novak; takımına şu ana kadar 14 gol, 3 asistlik katkı sağladı.