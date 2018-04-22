Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, sarı-kırmızılı ekibe derbi öncesi Serdar Aziz'den kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu Douglas'a yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet veren deneyimli stopere, bu pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart gösterildi.
MAİCON-DENAYER OYNAYACAK
Beşiktaş derbisinde yok Sarı kart ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Beşiktaş'a karşı stoperde Maicon-Denayer ikilisine görev vermesi bekleniyor.