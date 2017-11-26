Serdar Aziz derbi için ameliyattan vazgeçti

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta dirsek darbesi olarak yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Serdar Aziz, Beşiktaş maçında oynamak için büyük bir fedakarlık yaptı.

TAKIMIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM

Bu sabaha karşı saat 03:30 sularında tedavisi için Liv Hospital'a giden Serdar Aziz'e sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce ve sportif direktör Cenk Ergün de eşlik etti. Yapılan tetkikler sonucunda "estetik" açıdan ameliyat olması önerilen Serdar Aziz, bu teklifi "Beşiktaş maçında oynamak istiyorum, ameliyat olursam derbide forma giymem. Bu maçta takımımız yalnız bırakmak istemiyorum" diyerek reddetti.

MASKEYLE OYNAMAYI SEÇTİ

Galatasaray Doktoru Yener İnce'nin "Emin misin? Bu ameliyat gerçekleşmez ise estetik olarak da ileride sorun yaşarsan" dediği Serdar Aziz, "Ameliyatı tercih etmeyeceğim, Beşiktaş derbisinde maskeyle de olsa takımda olmak istiyorum" dedi.

Yeni bir tedavi belirlenecek olan Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa maskeyle mücadale edeceği öğrenildi.