Serdar Aziz, derbideki pozisyon hakkında konuştu

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Antalya'da sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çok yoğun bir tempoda kampın sürdüğünü aktaran Aziz, "Takım olarak çok yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel çalışmalar hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin 2nci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımda moraller çok iyi, idmanlar kıran kırana geçiyor, herkes çok motive. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önderliğinde yalnızca hedeflerimize odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

"FAULÜ VİDA YAPIYOR"

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vida ile yaşadığı pozisyona da açıklık getiren Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım, ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana" şeklinde konuştu.