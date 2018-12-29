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Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'e Fenerbahçe talip oldu. 28 yaşındaki stoper bonservis sorununu çözerse sarı-lacivertli formayı giyecek.

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru
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Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle transferde de hareketli saatler başladı.

Önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Habertürk'ün haberine göre sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Serdar'a senelik 2.5 milyon euroluk teklif ettiği öğrenildi.

SERDAR DA GELMEK İSTİYOR

Teklife sıcak bakan Serdar'dan bonservis sorununu da çözmesi istendi. 28 yaşındaki oyunucunun alacaklarına karşılık bonservisini aldıktan sonra Kanarya'ya imza atması bekleniyor.

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e: Kulüp bul

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