Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle transferde de hareketli saatler başladı.

Önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Habertürk'ün haberine göre sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Serdar'a senelik 2.5 milyon euroluk teklif ettiği öğrenildi.

SERDAR DA GELMEK İSTİYOR

Teklife sıcak bakan Serdar'dan bonservis sorununu da çözmesi istendi. 28 yaşındaki oyunucunun alacaklarına karşılık bonservisini aldıktan sonra Kanarya'ya imza atması bekleniyor.