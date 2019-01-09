Serdar Aziz, Galatasaray'a ihtarname çekti

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulmasını istediği Serdar Aziz, bu sabah 1.8 milyon euro alacağı ile ilgili noter aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

MAAŞINI ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sporx'in haberine göre, Eren Derdiyok'un ardından Serdar Aziz'in de alacaklarıyla ilgili avukatları yasal işlem başlatması sarı-kırmızılıları zora soktu.

Geçen sezona ait 950 bin euro alacağı bulunan, bu sezon ise 4 maaşı ödenmeyen Serdar'a sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 1.8 milyon euro ödeme yapmak zorunda. Serdar Aziz'in bu sabah avukatı aracılığıyla Bakırköy 18.Noterliği'nden Florya'ya ödeme emri gönderttiği ortaya çıktı.

F.BAHÇE'YE GİTMEK İÇİN BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Geçmişe dönük alacaklarını kulübünün talebi doğrultusunda yapılandıran ancak buna rağmen yaklaşık 1.5 yıldır hiç bir ödeme alamayan Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonservisini istemişti.

Fenerbahçe'ye transfer olmak için 1.8 milyon eurodan vazgeçip serbest kalmak isteyen Serdar'a, Galatasaray'dan olumsuz yanıt gelmişti. Sarı-kırmızılılar deneyimli oyuncuya, "Alacaklarını bırak üstüne 2 milyon euro da bonservis bedeli getir" yanıtını vermişti.