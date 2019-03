Serdar Aziz: Geçmişi sildim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, beIN Sports'a konuştu.

En fazla taraftarın sarı-lacivertli kulüpte olduğunu belirten 28 yaşındaki stoper, geçmişini sildiğini ve önüne baktığını söyledi.

Transfer süreci için konuşan Serdar Aziz, "Şu an için her şey güzel gidiyor, burada olmaktan mutluyum. İstendiğim için Fenerbahçe'ye geldim ve burada insanlar beni çok seviyor. Her şey olumlu gidiyor, olumlu hava var. Geldiğim günden bu yana gösterdiler. Bu desteği ve inancı aldım, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğina inanıyorum. Zorlu bir süreçti. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye veya tam tersi olması zor oluyor, bunu ben de yaşadım ama mutlu sona ulaştık. Başkanımız her zaman benim arkamda durdu. Hocamız ve yönetimimiz dahil. Zorlu bir transfer süreci oldu. Onların olduğu gibi bende bu transferin arkasında durduğuma inanıyorum. İki taraf da isteyince oldu. Herkes dik durdu. Başkanımızla stadımızda tanışma fırsatı buldum. Hocamızla da Milli Takım'da tanışmıştık. Hocamıza borçlu olduğumu hissettim. Zor oldu, zorlu oldu ama bunda sonra daha iyi olacağına inanıyorum. İstenilmek güzel, burda olmak çok daha güzel tabi. Geldikten sonra gördüm ki, ligin en fazla taraftara sahip olan takımı Fenerbahçe. İstatistikler de bunu gösteriyor. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarı farklı bir kültüre sahip" dedi.

"GEÇMİŞİ SİLDİM"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra bazı zorluklar olmasının normal olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Zorluğunu fazlasıyla yaşadık, bunlar normal şeyler. Dünyanın her yerinde böyle şeyler olabilir, bunları fazla takmamak gerekiyor. Hedefleri olan insanlarız, önümüze bakmamız gerekiyor dönüp arkaya bakmamamız gerekiyor. Bende burada olmaktan çok mutluyum. Geçmişteki her şeyi sildim. Dışarıdaki insanlar tarafından çok tepki olduğunu söyleyemem, olsa da buraya konsantreyim. Fenerbahçe'ye, camiaya kendimi kanıtlamak ve sevdirmek istiyorum. Bu formayla uzun süre oynamka istiyorum. Zorluklar olacak ama uzun süre devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM, FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİM"

Fenerbahçe'nin durumu için konuşan milli oyuncu, "Dışarıdan da Fenerbahçe'yi takip ediyordum. İyi, tatmin edici futbol yoktu. Kadroya göre istenilen yerde değildi ve oyun olarak istediğini yapamıyordu. Bunu bildiğim halde geldim. Birçok takımdan transfer teklifi aldım ama bunları bildiğim halde geldim. Bir daha yaşanmayacak bir süreç bu ama malesef bu sezon böyle oldu. Ersun hocamızdan sonra şekilde değişmesi, bir çok oyuncuyu kazanması, özellikle kadro dışın kalan oyuncuları kazanması önemli oldu. Takımın kendine inancı geldi, takım olarak henüz tam yapamıyoruz ama inan.ç geldi. Bu tamamen psikolojik, puan durumu olsun, özgüveni yitmişti takımın. Ligin son 8 haftasına giriyoruz, bundan sonra herşeyin daha iyi olacağına inanıyoruz. Dilerim ki bundan sonraki süreç daha iyi olacaktır. Ersun hocanın gözle görülür bir katkısı var ama futbolcuların da sorumluluğunu yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bundan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izletiriz" diye konuştu.