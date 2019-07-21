Serdar Aziz: Hedefimiz şampiyonluk

Serdar Aziz, kamp çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı performans ile Ersun Yanal'ın yeni sezon öncesi en büyük kozlarından biri haline geldi.

Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği ilk günden bu yana hem saha içi hem de saha dışındaki tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarlar ile arasında özel bir bağ kurmaya başlayan Serdar Aziz, yeni sezon öncesinde de Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk mesajı gönderdi.

Fenerbahçe taraftarının eşsiz ve büyük varlığının kendilerine büyük bir güç verdiğini ifade eden Serdar Aziz, takıma yeni katılan arkadaşları ile mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni sezonda Fenerbahçe taraftarının da desteğini alarak mutlak şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizdi.

ŞAMPİYONLUĞA OLAN İNANCIMIZ ARTIYOR

"Büyük Fenerbahçe taraftarının varlığı bize güç veriyor" diyen Serdar Aziz, "Yeni sezon çalışmalarımıza başladığımız 20 günlük sürede, mükemmel bir kamp dönemi geçirdik, teknik ekip ve kadromuza yeni katılan arkadaşlarımızla bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz var. 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna olan inancımızı, her geçen gün daha güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. Birlik ve bütünlüğümüzün en kıymetli ve en büyük sahibi Fenerbahçe taraftarının bu yolda varlığını ve desteğini hissetmek bizleri daha da güçlü kılacaktır" dedi.