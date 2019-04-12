Serdar Aziz için farklı heyecan

Bu sezon devre arasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tansfer olan Serdar Aziz'in son haftalarda daha fazla forma şansı bulmasında topla iyi oyun kurması yatıyor.

Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'deki maçlarında yüzde 89'luk pas isabetiyle oynuyor. Bu konuda ligin de en iyi stoperlerinden biri olan Serdar, Ersun Yanal'ın istediği tarzda bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Yanal, oyuna geriden pasla başlamak isteyen ve sürekli topa hakim olmayı hedefliyor. Serdar Aziz, devre arasında katıldığı Fenerbahçe'de 4 Süper Lig karşılaşmasına çıkmış ve takımına 1 gol, 1 asist katkı yapmıştı.