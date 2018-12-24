Serdar Aziz Maldivler'de tatilde

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımın zirveye yaklaşması için çok büyük anlam ifade eden bu mücadelede, Serdar Aziz takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

HASTA OLDUĞU İÇİN KADRODAN ÇIKARILDI

Milli futbolcu Sivasspor maçından önce mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinde bulundu ve kadrodan çıkarıldı. Serdar'ın yerine kritik karşılaşmada Maicon ilk 11'de görev aldı.

MALDİVLER'E TAİTLE GİTTİ

Ancak rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gittiği öğrenildi. Savunma oyuncusunun eşi Tuğçe Aziz, İnstagram hesabından Maldivler'de olduklarına ait fotoğraflar paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu paylaşımı gören sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Serdar Aziz'e sert tepki gösterdi. Tuğçe Aziz de tepkilerin çoğaldığını görünce yaptığı paylaşımı kaldırdı.