Serdar Aziz milli maç öncesi sakatlandı

Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray'a bir kötü haber de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-İsveç maçı öncesinde Serdar Aziz'den geldi.

SERDAR AZİZ ISNIRKEN SAKATLANDI

Galatasaraylı oyuncu, ısınma esnasında kasığında ağrı hissederken kadrodan çıkartıldı.Sakatlanan Serdar'ın yerine Kaan Ayhan kadroya alındı.

Kadrosunda birçok sakat futbolcu olan Galatasaray'a milli maç arası da ayaramadı. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Belhanda'nın sakatlanmasının ardından, Serdar Aziz de A Milli Takım'ın İsveç maçı öncesi ısınırken sakatlandı.

TOPLAM EKSİK SAYISI

Cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ile sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'dan yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılarda belirsiz de 4 isim var.

Belhanda, Nagatomo, Fernando ve son olarak sakatlanan Serdar'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Eren Derdiyok'un ise iyileştiği öğrenildi.