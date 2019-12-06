Serdar Aziz oyuna devam edemedi

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşmada iki sarı-lacivertli futbolcu sakatlandı.

Maça ilk 11’de başlayan Serdar Aziz, devre arasında adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle ikinci yarıya çıkmadı. Ersun Yanal, tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu’nu aldı. Luiz Gustavo ise stoper bölgesine geçti.

EMRE DE SAKATLANDI

Emre Belözoğlu da ikinci yarının başında yedek kulübesine sakatlığını işaret etti. Adalesini gösteren sarı-lacivertli takımın kaptanı, Jailson hazırlanana kadar oyunda mücadele etti ancak kameralara yansıyan görüntülerde adalesindeki acı yüzüne vuruyordu.

Emre Belözoğlu 57. dakikada yerini Jailson’a bıraktı.